В 87 организациях Татарстана впервые выявили случаи заражения коронавирусом за неделю
В Татарстане отмечается сокращение распространения новой коронавирусной инфекции в семьях и трудовых коллективах. Эти данные представила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, чьи слова приводит пресс-служба президента республики.
Кроме того, на этой неделе снизился рост завозного пути передачи инфекции из других регионов – всего 3% от общего количество заражений. По-прежнему превалирует доля лиц, заразившихся контактным путем.
Отдельно глава ведомства обратила внимание на количество новых зафиксированных случаях в организациях республики и возрасте заболевших людей в Татарстане. За текущую неделю новые случаи заболевания появились еще в 87 организациях. Из общего количества заболевших 2148 человек 316 (или 14,7%) составляют лица старше 65 лет, 178 (или 8%) – дети.
ИСТОЧНИК KP.RU