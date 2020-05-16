В 87 организациях Татарстана впервые выявили случаи заражения коронавирусом за неделю

16 Май 2020 2020-05-16T17:55:20+03:00

На этой неделе снизился рост завозного пути из других регионов передачи инфекции. Фото: Алина НИЗАМОВА

В республике отмечается сокращение распространения новой коронавирусной инфекции в семьях и трудовых коллективах

Изменить размер текста: A A

В Татарстане отмечается сокращение распространения новой коронавирусной инфекции в семьях и трудовых коллективах. Эти данные представила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, чьи слова приводит пресс-служба президента республики.

Кроме того, на этой неделе снизился рост завозного пути передачи инфекции из других регионов – всего 3% от общего количество заражений. По-прежнему превалирует доля лиц, заразившихся контактным путем.

Отдельно глава ведомства обратила внимание на количество новых зафиксированных случаях в организациях республики и возрасте заболевших людей в Татарстане. За текущую неделю новые случаи заболевания появились еще в 87 организациях. Из общего количества заболевших 2148 человек 316 (или 14,7%) составляют лица старше 65 лет, 178 (или 8%) – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU