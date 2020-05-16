В Татарстане ожидаются заморозки

16 Май 2020 2020-05-16T16:15:21+03:00

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Гидрометцентр Татарстана предупреждает, что ночью 17 и 18 мая в республике местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до 2 градусов ниже нуля.

Также днём в воскресенье, 17 мая, на территории республики местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15-16 метров в секунду.

В целом 17 мая ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов выше нуля. Максимальная температура воздуха днем составит от 14 до 19 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU