Соцсети и сайт «Ак Барса» признали лучшими в КХЛ

16 Май 2020 2020-05-16T14:08:41+03:00

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КХЛ заочно определила лауреатов премии по маркетингу и коммуникациям в сезоне 2019/20. Так, социальные сети и сайт «Ак Барса» признаны как лучшими в лиге за прошедший сезон. Также лига отметила казанцев за лучший ситуативный маркетинг.

– Это была очень скользкая борьба, но всё получилось. На премии лиги по маркетингу и коммуникациям нам также достались награды за лучший сайт и лучший ситуативный проект − перформанс с бумажкой сделал своё дело. Спасибо вам за поддержку! − написал «Ак Барс» в соцсетях.

В номинации «Лучшее взаимодействие со СМИ» казанцы заняли второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU