Соцсети и сайт «Ак Барса» признали лучшими в КХЛ
КХЛ заочно определила лауреатов премии по маркетингу и коммуникациям в сезоне 2019/20. Так, социальные сети и сайт «Ак Барса» признаны как лучшими в лиге за прошедший сезон. Также лига отметила казанцев за лучший ситуативный маркетинг.
– Это была очень скользкая борьба, но всё получилось. На премии лиги по маркетингу и коммуникациям нам также достались награды за лучший сайт и лучший ситуативный проект − перформанс с бумажкой сделал своё дело. Спасибо вам за поддержку! − написал «Ак Барс» в соцсетях.
В номинации «Лучшее взаимодействие со СМИ» казанцы заняли второе место.
ИСТОЧНИК KP.RU
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