2020-05-16T12:54:57+03:00
Общество

В Татарстане уничтожили базу данных цифровых пропусков

За время действия сервиса в нем зарегистрировались более 1,7 миллиона жителей республики
Наиля ГАЛИМОВА
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В общей сложности было выдано почти 14 миллионов разрешений на выход.В общей сложности было выдано почти 14 миллионов разрешений на выход.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Татарстане в присутствии специальной комиссии удалили базу с персональными данными жителей республики, указанными ими при прохождении регистрации в сервисе цифровых пропусков.

За время в нем зарегистрировались более 1,7 миллиона татарстанцев. В общей сложности было выдано почти 14 миллионов разрешений на выход.

В процессе уничтожения были полностью удалены программные продукты и операционные системы, обеспечивавшие работу указанного сервиса. Уничтожение базы данных, а также их 80 резервных копий происходило путем очистки и перезаписи занятого дискового пространства, что исключит возможность их дальнейшего восстановления.

В общей сложности процедура удаления заняла два часа. Она проходила в два этапа: первый - удаление базы данных, а второй - унитожение развертывания системы. В завершение был подписан четырехсторонний акт об уничтожении персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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