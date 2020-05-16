В Татарстане уничтожили базу данных цифровых пропусков

16 Май 2020 2020-05-16T12:54:57+03:00

В общей сложности было выдано почти 14 миллионов разрешений на выход. Фото: Алина НИЗАМОВА

За время действия сервиса в нем зарегистрировались более 1,7 миллиона жителей республики

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В Татарстане в присутствии специальной комиссии удалили базу с персональными данными жителей республики, указанными ими при прохождении регистрации в сервисе цифровых пропусков.

За время в нем зарегистрировались более 1,7 миллиона татарстанцев. В общей сложности было выдано почти 14 миллионов разрешений на выход.

В процессе уничтожения были полностью удалены программные продукты и операционные системы, обеспечивавшие работу указанного сервиса. Уничтожение базы данных, а также их 80 резервных копий происходило путем очистки и перезаписи занятого дискового пространства, что исключит возможность их дальнейшего восстановления.

В общей сложности процедура удаления заняла два часа. Она проходила в два этапа: первый - удаление базы данных, а второй - унитожение развертывания системы. В завершение был подписан четырехсторонний акт об уничтожении персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU