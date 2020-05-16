В центре Казани приставы опечатали парфюмерный супермаркет
Судебные приставы по решению суда приостановили деятельность парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко» в центре Казани.
Согласно исполнительному документу, организации запрещена эксплуатация здания по оказанию услуг в области розничной торговли косметическими товарами личной гигиены.
Входные двери помещений и кассовые аппараты опечатаны, деятельность магазина приостановлена до принятия судом решения по существу искового заявления.
– В случае незаконного возобновления деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность, – сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU