2020-05-16T11:26:17+03:00
Общество

В центре Казани приставы опечатали парфюмерный супермаркет

Организации запрещена эксплуатация здания по оказанию услуг в области розничной торговли косметическими товарами личной гигиены
Наиля ГАЛИМОВА
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ходные двери помещений и кассовые аппараты опечатаны.ходные двери помещений и кассовые аппараты опечатаны.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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Судебные приставы по решению суда приостановили деятельность парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко» в центре Казани.

Согласно исполнительному документу, организации запрещена эксплуатация здания по оказанию услуг в области розничной торговли косметическими товарами личной гигиены.

Входные двери помещений и кассовые аппараты опечатаны, деятельность магазина приостановлена до принятия судом решения по существу искового заявления.

– В случае незаконного возобновления деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность, – сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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