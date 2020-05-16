Капитан «Рубина» о возобновлении РПЛ: будем следить и за европейским опытом
Казанский «Рубин» продолжит выступление в сезоне 2019/20. РФС принял решение возобновить игры российской премьер-лиги с 21 июня. Руководство и тренерский штаб «Рубина» приняли решение собраться на клубной базе уже 16 мая и возобновить тренировки с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба.
– Для всех нас, думаю, и для зрителей, которые смогут смотреть матчи по ТВ, это отличные новости! Мы очень соскучились по футболу, по тренировкам. Уверен, что организация матчей и тренировок не вызовет сложностей, – передает слова капитана казанцев Вячеслава Подберёзкина пресс-служба клуба. – Будем следить и за европейским опытом - ведь уже на этой неделе возобновляется чемпионат в Германии. Все будет хорошо. С нетерпением ждем возобновления чемпионата.
Иностранные футболисты, находящиеся в данный момент за границей, присоединятся к команде сразу после того, как получат разрешение на въезд в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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