2020-05-15T16:46:01+03:00
Происшествия

В Татарстане пес провалился в колодец, пришлось вызывать спасателей

Животное вызволили и передали хозяевам, оно не пострадало [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В необычной спасательной операции пришлось участвовать специалистам МЧС Татарстана.

Рано утром по телефону "112" поступило сообщение, что в погреб одного домохозяйства в селе Старый Студенец Буинского района республики провалился пес. Самостоятельно достать собаку хозяева не могли - глубина погреба более трех метров.

На место происшествия выехали спасатели ЗПСО1 МЧС Татарстана. При помощи веревки и лестницы они смогли вытащить собаку и передать ее хозяевам. Пес во время падения и спасения не пострадал.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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