В Татарстане пес провалился в колодец, пришлось вызывать спасателей
В необычной спасательной операции пришлось участвовать специалистам МЧС Татарстана.
Рано утром по телефону "112" поступило сообщение, что в погреб одного домохозяйства в селе Старый Студенец Буинского района республики провалился пес. Самостоятельно достать собаку хозяева не могли - глубина погреба более трех метров.
На место происшествия выехали спасатели ЗПСО1 МЧС Татарстана. При помощи веревки и лестницы они смогли вытащить собаку и передать ее хозяевам. Пес во время падения и спасения не пострадал.
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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