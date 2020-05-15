В Марий Эл заведующая школьной столовой за отравление 75 детей и 1 взрослого заплатит 10 тысяч рублей

15 Май 2020 2020-05-15T17:23:19+03:00

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В Сернурском районе республики 18 декабря 2019 года после обеда в местной школе №2 отравились 75 детей и один взрослый. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Во время расследования выяснилось, что 36-летняя заведующая производством толовой в школе нарушала правила при приготовлении пищи и организации питания. В результате ее действий кишечная палочка появилась не только на готовых блюдах, продуктах, но и на кухонном инвентаре и оборудовании. "Грязными" также оказалась и посуда в пищеблоке. В результате этого 75 школьников в возрасте от 7 до 16 лет, и 28-летняя сотрудница образовательного учреждения получили пищевую токсикоинфекцию легкой степени тяжести.

- Поскольку подозреваемая ранее не привлекалась и на скамью подсудимых попала впервые, совершенное ею преступление было небольшой тяжести и имущественного ущерба не причинило, а тяжкие последствия не наступили, она возместила физический и моральный вред, решением суда ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU