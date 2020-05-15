2020-05-15T16:59:57+03:00
Дом. Семья

В Татарстане голодным нерпам пообещали помочь предприниматели

О бедственном положение артистов уникального шоу они узнали из соцсетей
Лика ИСАЕВА
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Ластоногие артисты водного шоу едва не остались без рыбы. Фото с официальной страницы шоуЛастоногие артисты водного шоу едва не остались без рыбы. Фото с официальной страницы шоуФото: Из материалов пресс-службы
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Во время режима самоизоляции в Бугульме "застряли" артисты и руководство уникального пензенского "Водного шоу байкальских нерп". Они приехали на гастроли с 6 по 29 марта, но теперь не могут вернуться назад.

Ластоногие артисты - Алиса, Степа и Фил, все это время находились в своих вольерах, и получали питание. Рыбу для них - 5-8 килограммов салаки, мойвы, хека и горбушу, закупали на ранее собранные за время гастролей средства. Но они уже подходят к концу.

Сообщение о надвигающимся на артистов голоде поступило в приемную бизнес-омбудсмена Татарстана.

- На призыв о помощи пензенским предпринимателям из "Водного шоу байкальских нерп", которые застряли в Бугульме, откликнулись татарстанские предприниматели, которые готовы завалить симпатичных нерп рыбой, - сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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