В Татарстане голодным нерпам пообещали помочь предприниматели
Во время режима самоизоляции в Бугульме "застряли" артисты и руководство уникального пензенского "Водного шоу байкальских нерп". Они приехали на гастроли с 6 по 29 марта, но теперь не могут вернуться назад.
Ластоногие артисты - Алиса, Степа и Фил, все это время находились в своих вольерах, и получали питание. Рыбу для них - 5-8 килограммов салаки, мойвы, хека и горбушу, закупали на ранее собранные за время гастролей средства. Но они уже подходят к концу.
Сообщение о надвигающимся на артистов голоде поступило в приемную бизнес-омбудсмена Татарстана.
- На призыв о помощи пензенским предпринимателям из "Водного шоу байкальских нерп", которые застряли в Бугульме, откликнулись татарстанские предприниматели, которые готовы завалить симпатичных нерп рыбой, - сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU