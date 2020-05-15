В Татарстане пьяная мать уснула на новорожденной дочери: ребенок выжил

15 Май 2020 2020-05-15T16:52:16+03:00

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Жительница Заинска решила навестить свою 23-летнюю соседку, которая в марте родила дочку. Когда она зашла в гости, то очень испугалась. Девочка находилась в своей кроватке, а сверху на нее легла пьяная мать.

Соседка высвободила новорожденную, и вызвала медиков. Приехавшие врачи обнаружили на теле ребенка гематомы.

- По факту обнаруженных травм возбудили уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

На данный момент следователям удалось установить, что после родов мать не оказывала дочери должного ухода, не соблюдая требования гигиены и режима питания. В тот день она вместе с подругами напилась у себя дома, а затем завалилась спать на собственную дочь.

Причастность к совершению преступления женщина признала, но девочка уже изъята у нее. Младенец находится в больнице под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU