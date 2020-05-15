В Казани 18-летняя девушка задержана за покушение на убийство

15 Май 2020 2020-05-15T15:06:54+03:00

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В квартире одной из многоэтажек на улице Октябрьской в Московском районе столицы Татарстана пьянствовала компания - 18-летняя девушка и ее сожитель - 44-летний потерпевший, а также еще двое их знакомых.

Когда все отправились спать. Сожитель начал приставать к своей подруге. Но девушка оказалась не робкого десятка. Она оттолкнула слишком назойливого кавалера, вывела его в подъезд и спустила с лестницы. Затем, по версии следствия, подозреваемая взяла в квартире нож и нанесла им своему обидчику не менее 27 ударов. Спасли раненного мужчину соседи, которые обнаружили его и вызвали "скорую".

- По факту данного нападения возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Решается вопрос об избрании для подозреваемой меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU