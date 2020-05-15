2020-05-15T14:13:31+03:00
Общество

Госстройнадзор Татарстана разработал механизм сокращения числа проверок объектов капитального строительства

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Как передает интернет-ресурс «Итиль», Госстройнадзор Татарстана разработал механизм сокращения числа проверок объектов капитального строительства. Это будет сделано, в том числе, за счет объединения проверок застройщиков.

12 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям в регионах контролировать вопросы мер безопасности на открывающихся стройках.

- Запуск строек - это хороший сигнал для экономики, но в первую очередь важны люди, их здоровье, - сказал Хуснуллин.

Он также сообщил, что все необходимые правила уже направлены в регионы.

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