Секретарь отделения КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимова посетовал на то, что его диагноз о заболевании коронавирусом «выставили на всеобщее обозрение»

15 Май 2020 2020-05-15T14:10:15+03:00

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Интернет-ресурс «Итиль» опубликовал пост о первом секретаре татарстанского отделения КПРФ Хафиза Миргалимова.

«Нас будут чипировать»: так Хафиз Миргалимов предостерёг граждан, - пишет ресурс. - На эмоциях он и посетовал на то, что его диагноз о заболевании коронавирусом «выставили на всеобщее обозрение». А кроме того, возмутился тем, что ему не дали возложить цветы к памятнику Ленина в центре Казани, из-за чего начался весь сыр-бор: «Что же творят наши милиционеры (сейчас они полицейские)? Нельзя было этого делать. Можно было бы предупредить!»