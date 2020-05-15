2020-05-15T16:57:45+03:00
Общество

В одной из школ Чебоксар работал учитель с судимостью

Мужчина совершил в свое время преступление, направленное против жизни и здоровья несовершеннолетнего
Алина ГАБДУЛИНА
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Данный факт выявили сотрудники прокуратуры.Данный факт выявили сотрудники прокуратуры.
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Прокуратура Ленинского района Чебоксар выяснила, что в школе №37 работает мужчина, который был судим за преступление, направленное против жизни и здоровья несовершеннолетнего. Надзорное ведомство потребовало расторгнуть его трудовой договор, и вынесло в отношении Управления образования администрации города представление.

- Согласно части 3 статьи 331 Трудового кодекса России к педагогической деятельности не допускаются лица имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, - напоминают в прокуратуре Чувашии.

Директор школы уже привлечена к дисциплинарной ответственности. Сейчас решается вопрос об увольнении ранее судимого преподавателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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