Жители Йошкар-Олы могут выбрать места в городе, которые будут благоустроены в 2021 году

15 Май 2020 2020-05-15T16:54:24+03:00

Свои идеи горожане могут подавать как письменно, так и в электронном виде. Фото: Владимир ВОРСОБИН

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До 13 июня жители Йошкар-Олы могут предложить общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Свои идеи горожане могут подавать как письменно - в горадминистрацию, так и в электронном виде - на почту blagoustr_gorod@i-ola.ru. В письме должно быть ФИО и адрес человека, и описание территории, которая, по его мнению, нуждается во внимании.

- Под общественными территориями понимаются территории города, которыми пользуются беспрепятственно неограниченный круг лиц (в том числе площади, пешеходные зоны (тротуары) улиц (бульваров, проездов), набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, парки, скверы), - объясняют в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

Выбор территорий будет осуществляться посредством голосования. На него будут вынесены только те проекты, которые поддержат не менее 100 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU