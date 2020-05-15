В Чебоксарах в 2020 году отремонтируют фасады 41 многоквартирного дома
Стало известно, что в Чебоксарах в 2020 году отремонтируют фасады 41 многоквартирного дома. Работы будут проведены в рамках республиканской программы капитального ремонта.
- К началу текущей недели проектно-сметная документация по 33 многоквартирным домам разработана и прошла экспертизу. По 8 многоквартирным домам, имеющим статус объектов культурного наследия, ведется отбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации. Еще по 9 домам аукционы объявлены повторно либо будут объявлены в ближайшее время, - отмечают в Управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города.
Работы по 24 домам будут начаты сразу после снятия ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU