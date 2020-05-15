15 Май 2020 2020-05-15T16:38:39+03:00

Работы по 24 адресам будут начаты сразу после снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса

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Стало известно, что в Чебоксарах в 2020 году отремонтируют фасады 41 многоквартирного дома. Работы будут проведены в рамках республиканской программы капитального ремонта.

- К началу текущей недели проектно-сметная документация по 33 многоквартирным домам разработана и прошла экспертизу. По 8 многоквартирным домам, имеющим статус объектов культурного наследия, ведется отбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации. Еще по 9 домам аукционы объявлены повторно либо будут объявлены в ближайшее время, - отмечают в Управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города.

Работы по 24 домам будут начаты сразу после снятия ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU