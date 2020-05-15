Министр промышленности Марий Эл Дмитрий Пугаев покинул свой пост
Он сделал это по собственному желанию
Фото: mari-el.gov.ru
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Сегодня, 15 мая, министр промышленности, экологического развития и торговли Марий Эл Дмитрий Пугачев покинул своей пост. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев. Согласно документу, Пугаев ушел в отставку по собственному желанию.
С 18 мая ведомство временно будет возглавлять замминистра Олег Сосков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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