2020-05-15T12:42:38+03:00
Экономика

ВТБ в Татарстане предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ запускает новую систему ипотечных дисконтов для застройщиков. Для своих партнеров банк увеличивает до 6 п.п. и 8 п.п. размер возможной скидки к базовым ставкам по ипотеке. Для клиента, приобретающего квартиру в жилом комплексе такого застройщика, ставка по кредиту может снизиться до 0,5% годовых.

В рамках предложения ВТБ заключает с застройщиком договор субсидирования ипотечной ставки. Партнер в свою очередь выбирает размер и срок действия дисконта, который будет доступен для покупателей квартир на его объектах. Матрица банка предусматривает возможность приобретения скидки на 6, 8 или 12 месяцев. Также доступны индивидуальные условия.

Дисконт в 6 п.п. или 8 п.п. применяется к базовым ставкам по ипотечным программам ВТБ, в том числе к ставке 6,5% в рамках «Ипотека с господдержкой 2020».

- ВТБ всегда оперативно реагирует на потребности рынка, партнеров и клиентов, поэтому мы на постоянной основе запускаем специальные предложения по ипотечному кредитованию. В условиях распространения COVID-19 строительная отрасль также оказалась в числе пострадавших. Понимая это, мы разработали новую матрицу дисконтов, благодаря которым застройщики смогут снизить для своих клиентов ставки по ипотечному кредиту и, таким образом, поддержать продажи на объектах. При этом семьи наших клиентов смогут решить квартирный вопрос и приобрести недвижимость на особо выгодных условиях - под 0,5% годовых, существенно экономя на выплатах по ипотеке. В Казани мы уже выдали такой кредит под 0,5% на первый год ипотеки вместе с компанией Унистрой, входящей в ТОП-10 партнеров банка, – прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Секретарь отделения КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимова посетовал на то, что его диагноз о заболевании коронавирусом «выставили на всеобщее обозрение»
С 16 мая в электричках Татарстана начнут штрафовать пассажиров без масок и перчаток
Территорию Казани хотят увеличить за счет Высокогорского района
Министр промышленности Марий Эл Дмитрий Пугаев покинул свой пост
ВТБ в Татарстане предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
На въездах и выездах Казани проходят рейды по выявлению приезжих
К концу 2020 года квартиры на вторичном рынке Казани могут подешеветь на 5-15%
Открытие, которое спасет Анастасию Заворотнюк: Российские ученые научились лечить рак безболезненно и без побочных эффектов
В Марий Эл во время пожара погиб мужчина
В Набережных Челнах загорелся сервис по ремонту обуви, очевидец спас сапожника
В Казани ранее судимый пенсионер забил насмерть жену-инвалида
Двое ранее судимых мужчин избили двух казанцев
Из дома престарелых в колонию: в Ульяновской области мужчину осудили за нападение с ножом и ножницами на соседа
На поддержку малого и среднего бизнеса в Казани направят более 147 миллионов рублей
В Ульяновской области пенсионера заподозрили в убийстве кузена на 9 Мая
В Татарстане в колонию строгого режима сотовые телефоны пытались провести в металлическом баллоне
В Ульяновской области экс-сотрудника МВД будут судить за смерть задержанного, которая произошла 12 лет назад
В Татарстане ищут пенсионера, который уехал на автомобиле и пропал
В Казани на улице заметили лосенка
С 18 мая в парках и скверах Казани заработают фонтаны
Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России
В Казани вычислили подозреваемого в серии краж из каршеринговых авто