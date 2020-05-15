2020-05-15T16:36:29+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель зажал руку гаишника и "заработал" уголовное дело

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Лика ИСАЕВА
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Помимо этого, мужчина была отправлен на двое суток под административный арест.Помимо этого, мужчина была отправлен на двое суток под административный арест.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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При проверке документов во время режима самоизоляции сотрудники ГИБДД Чистополя остановили автомобиль, в котором находились 31-летний водитель и 53-летний пассажир.

Проверяя справку от работодателя, выданную водителю, полицейские объяснили мужчине, что ему можно передвигаться только от места жительства до места работы и обратно, а не куда ему вздумается. На мужчину составили протокол, дали ознакомиться, но он начал самостоятельно вносить в него изменения.

Когда его попросили выйти из машины и проследовать за сотрудниками, водитель зажал руку инспектора в окне автомобиля и отказался выходить.

- В результате в отношении фигуранта полицейские применили физическую силу и специальные средства, также составили административный материал за неповиновение законному требованию представителю закона, - сообщили в МВД Татарстана. - По решению суда мужчина отправлен под арест на два дня, а по факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

ИСТОЧНИК KP.RU

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