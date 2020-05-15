Территорию Казани хотят увеличить за счет Высокогорского района

15 Май 2020 2020-05-15T13:06:30+03:00

Общественные слушания по этому вопросу состоятся 18 мая

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К Советскому району Казани могут присоединить Научный городок Высокогорского района Татарстана. Соответствующее поручение дал президент республики Рустам Минниханов. Общественные слушания по этому вопросу состоятся в понедельник, 18 мая, в 15.00 в здании управления архитекторы и градостроительства исполкома Казани.

Отметим, что в Научном городке расположен федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU