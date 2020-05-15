Территорию Казани хотят увеличить за счет Высокогорского района
Общественные слушания по этому вопросу состоятся 18 мая
Соответствующее поручение дал президент Татарстана Рустам Минниханов.Фото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:
К Советскому району Казани могут присоединить Научный городок Высокогорского района Татарстана. Соответствующее поручение дал президент республики Рустам Минниханов. Общественные слушания по этому вопросу состоятся в понедельник, 18 мая, в 15.00 в здании управления архитекторы и градостроительства исполкома Казани.
Отметим, что в Научном городке расположен федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU