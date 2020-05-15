С 16 мая в электричках Татарстана начнут штрафовать пассажиров без масок и перчаток

15 Май 2020 2020-05-15T13:22:37+03:00

Отсутствие у гражданина средств индивидуальной защиты чревато составлением протокола за “невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Жителям Татарстана разрешили выходить на улицу без цифрового пропуска и даже гулять без конкретной цели, но в общественных местах (к которым, среди прочего, относятся парки, скверы, улицы, лифты и даже лестничные площадки) гражданам нужно носить медицинские маски. А в общественном транспорте, такси и магазинах - еще и перчатки.

С 16 мая пассажиров электричек, которые ездят без средств индивидуальной защиты, так же начнут штрафовать. Ежедневно рейды в пригородных поездах будут проводить сотрудники полиции.

Напомним, что отсутствие средств индивидуальной защиты чревато составлением протокола за “невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”. Штрафы для граждан колеблются от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU