2020-05-15T12:21:39+03:00
Общество

На въездах и выездах Казани проходят рейды по выявлению приезжих

Их проводят совместно сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора Татарстана [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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На дорогах Татарстана, в том числе на въездах и выездах Казани, сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора региона проводят совместные рейды по выявлению нарушителей масочного режима и приезжих из других регионов. Напомним, с 12 мая в республики отменили выход на улицу по цифровым пропускам, но зато ужесточили контроль за наличием у людей масок и перчаток.

Так, во время проверок у автомобилистов и их пассажиров не только смотрят на наличие средств индивидуальной защиты, но и запрашивают маршрут движения, причину въезда в Казань и предупреждают, что прибывшим из других регионов России нужно удалиться на двухнедельный карантин. Всем проверенным под роспись выдают соответствующую памятку. А их данные вносятся в общие базы. Если они нарушат предписанный режим, то им грозит административная ответственность.

На въездах и выездах Казани проходят рейды.

Напомним, за несоблюдение условий обязательного двухнедельного карантина предусмотрен штраф для граждан до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 150 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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