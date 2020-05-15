К концу 2020 года квартиры на вторичном рынке Казани могут подешеветь на 5-15%

15 Май 2020 2020-05-15T11:43:30+03:00

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По сравнению с началом 2020 года стоимость квартир на вторичном рынке в Казани снизилась уже на 4,4%. Падение цен наблюдается второй месяц. Специалисты говорят, что потеря спроса на жилье связана с самоизоляцией.

По данным ТАСС, стоимость квартир на вторичном рынке в Казани будет снижаться и дальше. К концу 2020 года, их стоимость может упасть на 5-15%.

Отметим, что средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке России сейчас составляет 60,1 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU