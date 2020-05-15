В Марий Эл во время пожара погиб мужчина
Пожар в квартире одного из домов в поселке Красногорский в Звениговском районе республики. Загорелась квартира, где проживал 33-летний мужчина. Соседи попытались зайти в его жилье, но не смогли - оно было заполнено едким удушливым дымом.
Приехавшие пожарные сумели потушить огонь, отстояли соседние квартиры.
Во время разбора завалов обнаружили тело погибшего хозяина.
- По предварительным данным, пожар произошел из-за не потушенной сигареты, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Хозяин квартиры уснул, и произошел пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»