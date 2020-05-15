В Марий Эл во время пожара погиб мужчина

15 Май 2020 2020-05-15T10:30:11+03:00

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Пожар в квартире одного из домов в поселке Красногорский в Звениговском районе республики. Загорелась квартира, где проживал 33-летний мужчина. Соседи попытались зайти в его жилье, но не смогли - оно было заполнено едким удушливым дымом.

Приехавшие пожарные сумели потушить огонь, отстояли соседние квартиры.

Во время разбора завалов обнаружили тело погибшего хозяина.

- По предварительным данным, пожар произошел из-за не потушенной сигареты, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Хозяин квартиры уснул, и произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU