В Ульяновской области столкнулись внедорожник и легковушка: один человек госпитализирован

15 Май 2020 2020-05-15T14:18:39+03:00

Авария произошла на 55 километре 450 метре автодороги “Барыш - Инза - Карсун - Ур. Карлинское” в Инзенском районе

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Утром в четверг, 14 мая, на 55 километре 450 метре автодороги “Барыш - Инза - Карсун - Ур. Карлинское” в Инзенском районе столкнулись внедорожник ВАЗ – 213100 и легковушка ВАЗ - 21074. Первый автомобиль при повороте налево не уступил дорогу второму, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления.

- В результате ДТП 49-летний водитель автомобиля ВАЗ - 21074» госпитализирован. Пассажир автомобиля ВАЗ - 213100» (51-летняя женщина) обращалась в медицинское учреждение, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

Известно, что за рулем внедорожника был 23-летний молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU