2020-05-15T10:40:16+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах загорелся сервис по ремонту обуви, очевидец спас сапожника

Пострадавший доставлен в БСМП [фото]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в пристрое к многоэтажке на Московском проспекте в одном из микрорайонов Набережных Челнов начался днем 14 мая. Клубы дыма заметил прохожий, который вызвал пожарных и поспешил к месту возгорания. Оказалось, что горит сапожная мастерская, расположенная в пристрое к этому дому. Не теряя время, случайный прохожий помог выбраться из опасного места 63-летнему сапожнику.

Внутри все сгорело Фото: МЧС Татарстана

Внутри все сгорелоФото: МЧС Татарстана

Приехавшие вместе с пожарными медики увезли пострадавшего в БСМП. Он получил ожоги и отравление продуктами горения.

Едкий дым увидели прохожие Фото: МЧС Татарстана

Едкий дым увидели прохожиеФото: МЧС Татарстана

- Причины начала пожара будут выяснять сотрудники МЧС Татарстана, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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