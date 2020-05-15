В Набережных Челнах загорелся сервис по ремонту обуви, очевидец спас сапожника
Пожар в пристрое к многоэтажке на Московском проспекте в одном из микрорайонов Набережных Челнов начался днем 14 мая. Клубы дыма заметил прохожий, который вызвал пожарных и поспешил к месту возгорания. Оказалось, что горит сапожная мастерская, расположенная в пристрое к этому дому. Не теряя время, случайный прохожий помог выбраться из опасного места 63-летнему сапожнику.
Внутри все сгорелоФото: МЧС Татарстана
Приехавшие вместе с пожарными медики увезли пострадавшего в БСМП. Он получил ожоги и отравление продуктами горения.
Едкий дым увидели прохожиеФото: МЧС Татарстана
- Причины начала пожара будут выяснять сотрудники МЧС Татарстана, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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