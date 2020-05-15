В Казани ранее судимый пенсионер забил насмерть жену-инвалида

15 Май 2020 2020-05-15T09:36:24+03:00

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Трагедия произошла вчера, 14 мая, в 18.00 на улице Чистопольской Ново-Савиновского района столицы Татарстана. Во время застолья ранее судимый 60-летний муж обиделся на свою 57-летнюю жену-инвалида I группы, и набросился на нее с кулаками.

Оказать сопротивление женщина не смогла, и ее увезли в больницу с тяжелой травмой головы. Но медикам не удалось спасти пациентку - она скончалась через некоторое время в БСМП.

Сам злоумышленник задержан. Мера пресечения на время проведения расследования для него еще не избрана, сообщили в МВД Татарстана. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU