Двое ранее судимых мужчин избили двух казанцев

15 Май 2020 2020-05-15T08:44:16+03:00

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Нападение на двух жителей одного из домов на улице 10-ая Союзная в Московском районе Татарстана произошло в 19.00 в среду, 13 мая. К двум ранее судимым жильцам квартиры - 33-летнему и 44-летнему, пришли два нетрезвых незнакомца. Сначала они ногой пытались выбить дверь в их квартиру, а когда смогли в нее попасть, то напали на тех, кто был в квартире. Злоумышленники жестоко избили мужчин и скрылись.

Сотрудникам Росгвардии Татарстана, приехавшим на вызов, потерпевшие описали своих обидчиков. Вскоре их задержали возле одного из подъездов. Избитые мужчины их опознали.

Задержанные сообщили, что на потерпевших они напали, выполняя просьбу их общего знакомого, который попросил разобраться с ними.

- Задержанными оказались ранее судимые 23-летнийи 33-летний казанцы, - сообщили в Росгвардии Татарстана. - Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU