2020-05-14T18:24:46+03:00
Происшествия

Из дома престарелых в колонию: в Ульяновской области мужчину осудили за нападение с ножом и ножницами на соседа

Лика ИСАЕВА
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Фото: Александр ЧЕРНОВФото: Александр ЧЕРНОВ
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Нападение на обитателя Специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Репьевка Колхозная Майнском районе области произошло 26 августа 2019 года. В тот день на него напал 58-летний сосед.

Злоумышленник был пьян и после устроенной им ссоры схватился за нож и ножницы. Мужчина несколько раз ударил своего оппонента, но тот активно сопротивлялся и звал на помощь. Благодаря вовремя оказанной медпомощи пострадавший остался жив. А по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

- Собранных доказательств оказалось достаточным для вынесения мужчине обвинительного приговора, - сообщили в СУ СКР Ульяновской области. - Ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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