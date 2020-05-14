2020-05-14T18:19:10+03:00
Происшествия

В Ульяновской области пенсионера заподозрили в убийстве кузена на 9 Мая

Задержанный в момент произошедшего был пьян
Лика ИСАЕВА
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Утверждается, что мужчина дважды ударил ножом своего родственника.Утверждается, что мужчина дважды ударил ножом своего родственника.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Уголовное дело по статье "Убийство" было возбуждено в Старокулаткинском районе Ульяновской области по факту гибели 54-летнего местного жителя. Под подозрение попал 61-летний пенсионер - двоюродный брат погибшего.

Все произошло, как полагает следствие, днем 9 мая в частном доме по улице Прудной села Старый Атлаш. Подозреваемый был пьян и напал на своего кузена. Он ударил дважды ножом своего родственника. Раны оказались смертельными - потерпевший скончался на месте преступления.

- Нападавший был сразу задержан, следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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