В Казани на улице заметили лосенка
В казанском поселке Салмачи Советского района столицы республики появился необычный пешеход. Среди белого дня на улицах появился лосенок. Молодое животное прогуливалось вдоль домов.
Местные жители решили устроить фотосессию с ним, но лось поспешил спрятаться на заднем дворе одного из местных магазинов в поселке. Когда он немного успокоился, то сам нашел дорогу в ближайшую лесопосадку.
Дикие животные часто заходят на территорию Казани. Чаще всего их видят в Кировском районе. К сожалению, довольно часто эти встречи заканчиваются гибелью животного под колесами автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU