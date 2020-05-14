2020-05-14T17:47:02+03:00
Дом. Семья

В Казани на улице заметили лосенка

Животное пыталось скрыться от назойливых горожан
Лика ИСАЕВА
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Лосенок забежал на улицу в поселке СалмачиЛосенок забежал на улицу в поселке СалмачиФото: соцсети
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В казанском поселке Салмачи Советского района столицы республики появился необычный пешеход. Среди белого дня на улицах появился лосенок. Молодое животное прогуливалось вдоль домов.

Местные жители решили устроить фотосессию с ним, но лось поспешил спрятаться на заднем дворе одного из местных магазинов в поселке. Когда он немного успокоился, то сам нашел дорогу в ближайшую лесопосадку.

Дикие животные часто заходят на территорию Казани. Чаще всего их видят в Кировском районе. К сожалению, довольно часто эти встречи заканчиваются гибелью животного под колесами автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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