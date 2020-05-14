2020-05-14T16:20:34+03:00
Происшествия

В Казани вычислили подозреваемого в серии краж из каршеринговых авто

Только одна похищенная деталь стоит на рынке более 100 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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На время следствия задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.На время следствия задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Почти месяц спустя после совершения краж из каршеринговых авто полицейским Казани удалось выйти на след подозреваемого в этом и задержать его.

Сами преступления были совершены еще 14 и 16 апреля. Каждый раз с машин под аренду марки «Хендай» крали каталитические нейтрализаторы. Стоимость каждой детали на рынке превышает 100 тысяч рублей.

Подозреваемым же оказался 37-летний уроженец Пензенской области. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- В ходе допроса подозреваемый рассказал, что в Казани арендовал гараж на короткий срок. Там он снял с автомобилей все необходимые детали, а после транспортные средства вернул на место. Похищенное имущество он продал неизвестным, - сообщили в УМВД Казани.

Полицейские также проверяют причастность задержанного и к другим похожим преступлениям, которые были совершены на территории столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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