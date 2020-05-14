В Казани вычислили подозреваемого в серии краж из каршеринговых авто
Почти месяц спустя после совершения краж из каршеринговых авто полицейским Казани удалось выйти на след подозреваемого в этом и задержать его.
Сами преступления были совершены еще 14 и 16 апреля. Каждый раз с машин под аренду марки «Хендай» крали каталитические нейтрализаторы. Стоимость каждой детали на рынке превышает 100 тысяч рублей.
Подозреваемым же оказался 37-летний уроженец Пензенской области. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
- В ходе допроса подозреваемый рассказал, что в Казани арендовал гараж на короткий срок. Там он снял с автомобилей все необходимые детали, а после транспортные средства вернул на место. Похищенное имущество он продал неизвестным, - сообщили в УМВД Казани.
Полицейские также проверяют причастность задержанного и к другим похожим преступлениям, которые были совершены на территории столицы Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»