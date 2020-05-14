2020-05-14T17:08:19+03:00
Происшествия

В Татарстане в колонию строгого режима сотовые телефоны пытались провести в металлическом баллоне

Запрещенные для осужденных предметы обнаружили с помощью интроскопа [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Содержимое баллона-контейнера. Фото УФСИН ТатарстанаСодержимое баллона-контейнера. Фото УФСИН ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСИН республики получили информацию о том, что в ИК-5 строгого режима в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района попытаются провезти сотовые телефоны. Во время досмотра автомобиля на транспортном КПП колонии обнаружили тайник в баллоне для воздушного компрессора.

Минивэн под управлением 27-летнего жителя Ютазинского района Татарстана привез на режимную территорию сырье. Его для производственных нужд колонии доставил сторонний поставщик. Среди этих предметов находился тот самый баллон для воздушного компрессора. Его досмотрели при помощи интроскопа, который и показал, что внутри спрятаны сотовые телефоны.

Сам контейнер. Фото УФСИН Татарстана Фото: Из материалов пресс-службы

Сам контейнер. Фото УФСИН ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы

- Вскрыв баллон, сотрудники обнаружили внутри и изъяли 60 сотовых телефонов, 24 сим-карты, а также комплектующие: зарядные устройства и гарнитуру, - сообщили в УФСИН Татарстана. - По факту попытки проноса на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов составлен материал об административном правонарушении. В ИК-5 по данному факту также проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из дома престарелых в колонию: в Ульяновской области мужчину осудили за нападение с ножом и ножницами на соседа
На поддержку малого и среднего бизнеса в Казани направят более 147 миллионов рублей
В Ульяновской области пенсионера заподозрили в убийстве кузена на 9 Мая
В Татарстане в колонию строгого режима сотовые телефоны пытались провести в металлическом баллоне
В Ульяновской области экс-сотрудника МВД будут судить за смерть задержанного, которая произошла 12 лет назад
В Татарстане ищут пенсионера, который уехал на автомобиле и пропал
В Казани на улице заметили лосенка
С 18 мая в парках и скверах Казани заработают фонтаны
Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России
В Казани вычислили подозреваемого в серии краж из каршеринговых авто