В Татарстане в колонию строгого режима сотовые телефоны пытались провести в металлическом баллоне

14 Май 2020 2020-05-14T17:08:19+03:00

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Сотрудники УФСИН республики получили информацию о том, что в ИК-5 строгого режима в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района попытаются провезти сотовые телефоны. Во время досмотра автомобиля на транспортном КПП колонии обнаружили тайник в баллоне для воздушного компрессора.

Минивэн под управлением 27-летнего жителя Ютазинского района Татарстана привез на режимную территорию сырье. Его для производственных нужд колонии доставил сторонний поставщик. Среди этих предметов находился тот самый баллон для воздушного компрессора. Его досмотрели при помощи интроскопа, который и показал, что внутри спрятаны сотовые телефоны.

Сам контейнер. Фото УФСИН ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы

- Вскрыв баллон, сотрудники обнаружили внутри и изъяли 60 сотовых телефонов, 24 сим-карты, а также комплектующие: зарядные устройства и гарнитуру, - сообщили в УФСИН Татарстана. - По факту попытки проноса на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов составлен материал об административном правонарушении. В ИК-5 по данному факту также проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU