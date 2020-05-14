На улице Баумана в Казани разрешили проводить тематические ярмарки
Исполком Казани утвердил схему расположения в городе площадок, на которых можно проводить сезонные тематические ярмарки.
Так, если до этого их в столице Татарстана было 15, то теперь количество мест увеличили на четыре и торговать можно будет на 21 площадке.
Итак, согласно новой схеме новые торговые точки расположились по следующим адресам: в Приволжском районе по проспекту Победы, 50а; в Советском районе – на пересечении улиц Ломжинская и Юлиуса Фучика; в Вахитовском районе – на улице Баумана возле дома №20; в Ново-Савиновском районе – на улице Маршала Чуйкова, 54а.
ИСТОЧНИК KP.RU