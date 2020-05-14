В Татарстане ищут пенсионера, который уехал на автомобиле и пропал

14 Май 2020 2020-05-14T17:00:59+03:00

О местонахождении 71-летнего Михаила Гильманова ничего не известно с 11 мая

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11 мая 71-летний житель Альметьевска Михаил Гильманов сел в свой автомобиль - темно-синий Nissan Terrano, и уехал в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Родные мужчины обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Отметим, что Михаил ростом около 176 сантиметров имеет худощавое телосложение и светло-карие глаза, лысый. На момент пропажи на нем была светлая куртка, темные брюки и черные ботинки. С собой у пенсионера была спортивная сумка и пакет.

Михаил Гильманов может находится в другом районе. Всех, кто видел его, просьба сообщить об этом по телефона 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU