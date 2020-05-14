Жительница Татарстана призналась в ограблении 95-летней ветерана Великой Отечественной войны

14 Май 2020 2020-05-14T14:53:49+03:00

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В отношении 35-летней жительницы Азнакаево возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

По версии следствия, в апреле этого года в своем городе пьяная женщина зашла в гости к знакомому, чтобы занять у того деньги на выпивку. Но вместо мужчины подозреваемую встретила его 95-летняя мать - ветеран Великой Отечественной войны и Труда.

Пенсионерка указала нежданной гостье на дверь. Но так увидела, что из кармана кофты хозяйки торчит платок, в котором, как она знала пожилая женщина носит деньги. Женщина накинулась на ветерана и повалила ее на пол. Злоумышленнице удалось завладеть тем самым платком, в котором было 50 тысяч рублей. Женщина поспешила сбежать с места преступления. Но ее вскоре задержали.

- Причастность к совершению преступления женщина признала полностью и показала, что потратила похищенные средства на спиртное и личные нужды. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU