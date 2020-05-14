В Чувашии лихач сбежал с места ДТП и побрился налысо, чтобы его не нашли

14 Май 2020 2020-05-14T15:44:10+03:00

Вот только ничего не вышло, и парня все равно вычислили

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Утром в четверг, 14 мая, на перекрестке улиц Восточная и Семенова в Новочебоксарске автомобиль Lada 2114 проигнорировал требование автоинспектора об остановке. После он начал уходить от полицейской погони, но врезался в дерево.

Водитель легковушки с места аварии убежал. Но очень скоро сотрудники ГИБДД его вычислили, несмотря на то, что парень успел побриться налысо, сообщает ГИБДД Чувашии.

Выяснилось, что у 20-летнего лихача нет автомобильных прав, а его “четырнадцатая” не была поставлена на учет. Так, на нарушителя было оформлено сразу пять административных протоколов: за езду без прав, оставление места ДТП, езду на незарегистрированном авто, езду без ОСАГО и остановку на тротуаре.

ИСТОЧНИК KP.RU