В Чувашии лихач сбежал с места ДТП и побрился налысо, чтобы его не нашли
Утром в четверг, 14 мая, на перекрестке улиц Восточная и Семенова в Новочебоксарске автомобиль Lada 2114 проигнорировал требование автоинспектора об остановке. После он начал уходить от полицейской погони, но врезался в дерево.
Водитель легковушки с места аварии убежал. Но очень скоро сотрудники ГИБДД его вычислили, несмотря на то, что парень успел побриться налысо, сообщает ГИБДД Чувашии.
Выяснилось, что у 20-летнего лихача нет автомобильных прав, а его “четырнадцатая” не была поставлена на учет. Так, на нарушителя было оформлено сразу пять административных протоколов: за езду без прав, оставление места ДТП, езду на незарегистрированном авто, езду без ОСАГО и остановку на тротуаре.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»