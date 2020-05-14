2020-05-14T13:51:47+03:00
Происшествия

В Чувашии при пожаре пострадали два человека

Предположительно, причиной произошедшего стала неосторожность при курении
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ГКЧС ЧувашииФото: пресс-служба ГКЧС Чувашии
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В среду, 13 мая, на улице Николаева в Мариинском Посаде загорелась квартира в многоэтажном доме. Дым, выходящий из открытой форточки, заметил прохожий, который и вызвал спасателей.

Спустя считанные минуты на место прибыли пожарные. Они ликвидировали возгорание, но огонь успел уничтожить диван, два кресла, телевизор и шкаф-стенку, а также повредить внутреннюю отделку квартиры.

- Двое мужчин, пострадавшие от отравления дымом и продуктами горения, госпитализированы в медучреждение района. Предположительно, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожности при курении, - сообщает пресс-служба ГКЧС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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