Казанский Кремль рекомендовал татарстанцам не брать детей в магазины

14 Май 2020 2020-05-14T13:01:47+03:00

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Несмотря на то, что жителям Татарстана разрешили выходить на улицу без цифрового пропуска и даже гулять, им по-прежнему рекомендуют не контактировать с окружающими. А Казанский Кремль и вовсе призвал родителей не брать детей в магазины. Об этом в четверг, 14 мая, заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она отметила, что человек, который несет ответственность за своего ребенка и переживает за его здоровье, не станет брать его в магазин.

Напомним, что в общественных местах (к которым, среди прочего, относятся парки, скверы, улицы, лифты и лестничные площадки) можно находиться лишь в медицинской маске. Ее отсутствие чревато штрафом. А в магазинах, общественном транспорте и такси граждане обязаны носить еще и перчатки.

За нарушение такого масочно-перчаточного режима грозит штраф по административной статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Гражданам может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU