Помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова скончался от коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T12:28:47+03:00

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Стало известно, что помощник сенатора Совета Федерации от Татарстана Олега Морозова Шамиль Ильясов скончался от коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам Морозов.

- Всем, кто не верит в смертельную угрозу. Рад за вас, если это не коснулось вас лично, ваших друзей и близких. А вот у меня первая потеря. В Питере умер от коронавируса мой друг и помощник Шамиль Ильясов. Царствие небесное и вечная память, - написал сенатор.

Где 63-летний Ильясов мог заразиться COVID-19, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU