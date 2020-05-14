Помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова скончался от коронавируса
Шамиль Ильясов лечился в Санкт-Петербурге
Шамилю Ильясову было 63 года. Фото: facebook.com/oleg.morozov.121772
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Стало известно, что помощник сенатора Совета Федерации от Татарстана Олега Морозова Шамиль Ильясов скончался от коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам Морозов.
- Всем, кто не верит в смертельную угрозу. Рад за вас, если это не коснулось вас лично, ваших друзей и близких. А вот у меня первая потеря. В Питере умер от коронавируса мой друг и помощник Шамиль Ильясов. Царствие небесное и вечная память, - написал сенатор.
Где 63-летний Ильясов мог заразиться COVID-19, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU