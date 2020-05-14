14 Май 2020 2020-05-14T15:02:03+03:00

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О том, что сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД Казани - старшей лейтенант полиции Айдар Мухаметзянов и лейтенант полиции Павел Ведехин, спасли ребенка, их руководство узнало случайно.

На почту пришло письмо со словами благодарности от родителей 13-летней школьницы. Вызванные "на ковер" полицейские признались, что действительно помогли девочке, но героями себя не считают, потому и не стали никому рассказывать о произошедшем.

Все подробности этой истории рассказали родители школьницы. Еще в марте во время поездки к родственникам у их дочери начался приступ астмы. Он был настолько тяжел, что ребенок начал терять сознание.

На счастье женщины, на дороге она увидела патрульный экипаж ДПС. Автолюбительница выбежала из своей иномарки "КИА" и подбежала к офицерам. Объясняться долго не пришлось - госавтоинспекторы сразу посадили женщину с девочкой на заднее сидение патрульного автомобиля и поспешили в больницу.

- По дороге жена пыталась сделать искусственное дыхание дочери, но получалось с трудом, - сообщил отец девочки.

Школьницу на руках один из инспекторов ДПС занес в больницу, где передал врачам. Сейчас ее здоровью больше ничего не угрожает.

Выяснилось, что в дежурную часть полка ДПС УМВД Казани о необходимости доставить ребенка в больницу они все-таки сообщили, как того требуют правила. Но потом просто отрапортовали, что вернулись на маршрут. Уточнять, что их помощь оказалась своевременной и спасла жизнь девочки, они никому не стали: "Наша работа - спасать помогать людям".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/779055" frameborder="0"></iframe> В Казани инспекторы ДПС спасли девочку, потерявшую сознание из-за астмы.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU