2020-05-14T15:02:03+03:00
Общество

В Казани инспекторы ДПС спасли девочку, потерявшую сознание из-за астмы

Родители ребенка поблагодарили сотрудников ГИБДД [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время патрулирования инспекторы спасли девочкуВо время патрулирования инспекторы спасли девочкуФото: МВД по РТ
Изменить размер текста:

О том, что сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД Казани - старшей лейтенант полиции Айдар Мухаметзянов и лейтенант полиции Павел Ведехин, спасли ребенка, их руководство узнало случайно.

На почту пришло письмо со словами благодарности от родителей 13-летней школьницы. Вызванные "на ковер" полицейские признались, что действительно помогли девочке, но героями себя не считают, потому и не стали никому рассказывать о произошедшем.

Все подробности этой истории рассказали родители школьницы. Еще в марте во время поездки к родственникам у их дочери начался приступ астмы. Он был настолько тяжел, что ребенок начал терять сознание.

На счастье женщины, на дороге она увидела патрульный экипаж ДПС. Автолюбительница выбежала из своей иномарки "КИА" и подбежала к офицерам. Объясняться долго не пришлось - госавтоинспекторы сразу посадили женщину с девочкой на заднее сидение патрульного автомобиля и поспешили в больницу.

- По дороге жена пыталась сделать искусственное дыхание дочери, но получалось с трудом, - сообщил отец девочки.

Школьницу на руках один из инспекторов ДПС занес в больницу, где передал врачам. Сейчас ее здоровью больше ничего не угрожает.

Выяснилось, что в дежурную часть полка ДПС УМВД Казани о необходимости доставить ребенка в больницу они все-таки сообщили, как того требуют правила. Но потом просто отрапортовали, что вернулись на маршрут. Уточнять, что их помощь оказалась своевременной и спасла жизнь девочки, они никому не стали: "Наша работа - спасать помогать людям".

В Казани инспекторы ДПС спасли девочку, потерявшую сознание из-за астмы.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии лихач сбежал с места ДТП и побрился налысо, чтобы его не нашли
В Казани инспекторы ДПС спасли девочку, потерявшую сознание из-за астмы
Жительница Татарстана призналась в ограблении 95-летней ветерана Великой Отечественной войны
В Чувашии при пожаре пострадали два человека
Лекции вместо штрафов: В Чебоксарах населению рассказывают о необходимости ношения масок
Казанский Кремль рекомендовал татарстанцам не брать детей в магазины
В Чебоксарах нашли живым пропавшего две недели назад Николая Семенова
Помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова скончался от коронавируса
В Чебоксарах столкнулись КаМАЗ и легковушка: пострадали два человека
В Казани ожидают самолет с российскими туристами из Бангкока
В Ульяновске в ДТП с двумя авто пострадали два человека
В Альметьевске в передвижном зоопарке бенгальская тигрица родила трех тигрят
В Марий Эл ищут свидетелей наезда на 18-летнюю девушку
В Татарстане пропала 51-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи
В Татарстане мужчина прожил с телом умершей подруги полгода
В Татарстане пенсионерка на "Мерседесе" сбила насмерть пешехода
В Татарстане ожидаются заморозки
В Чебоксарах муниципальные парковки перестали быть бесплатными
В Набережных Челнах полицейские выявили 248 нарушителей “масочного” режима