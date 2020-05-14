В Казани инспекторы ДПС спасли девочку, потерявшую сознание из-за астмы
О том, что сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД Казани - старшей лейтенант полиции Айдар Мухаметзянов и лейтенант полиции Павел Ведехин, спасли ребенка, их руководство узнало случайно.
На почту пришло письмо со словами благодарности от родителей 13-летней школьницы. Вызванные "на ковер" полицейские признались, что действительно помогли девочке, но героями себя не считают, потому и не стали никому рассказывать о произошедшем.
Все подробности этой истории рассказали родители школьницы. Еще в марте во время поездки к родственникам у их дочери начался приступ астмы. Он был настолько тяжел, что ребенок начал терять сознание.
На счастье женщины, на дороге она увидела патрульный экипаж ДПС. Автолюбительница выбежала из своей иномарки "КИА" и подбежала к офицерам. Объясняться долго не пришлось - госавтоинспекторы сразу посадили женщину с девочкой на заднее сидение патрульного автомобиля и поспешили в больницу.
- По дороге жена пыталась сделать искусственное дыхание дочери, но получалось с трудом, - сообщил отец девочки.
Школьницу на руках один из инспекторов ДПС занес в больницу, где передал врачам. Сейчас ее здоровью больше ничего не угрожает.
Выяснилось, что в дежурную часть полка ДПС УМВД Казани о необходимости доставить ребенка в больницу они все-таки сообщили, как того требуют правила. Но потом просто отрапортовали, что вернулись на маршрут. Уточнять, что их помощь оказалась своевременной и спасла жизнь девочки, они никому не стали: "Наша работа - спасать помогать людям".
В Казани инспекторы ДПС спасли девочку, потерявшую сознание из-за астмы.МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU