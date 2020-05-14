2020-05-14T13:03:44+03:00
Общество

Лекции вместо штрафов: В Чебоксарах населению рассказывают о необходимости ношения масок

С 16 мая уже будут выписывать протоколы за нарушение «масочного режима».
Полина УМАРИНА
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Фото: Администрация Чебоксар.Фото: Администрация Чебоксар.
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Правоохранительные органы Чебоксар пока не выписывают административные штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты при посещении общественных мест. По уточнению администрации города, сейчас проводятся профилактические беседы с населением. Для этого даже созданы специальные мобильные группы.

Ранее на заседании городского оперативного штаба по коронавирусу глава администрации Алексей Ладыков отметил, что, несмотря на всестороннее информирование о рисках заражения, горожане не всегда соблюдают введенные требования. По этой причине информирование жителей о введении масочного режима при посещении мест общего пользования усилено.

Без маски в Чебоксарах нельзя в троллейбусы, автобусы и даже такси!.

Разъяснительные беседы мобильные группы проводят в троллейбусах, автобусах и магазинах - населению рассказывают о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдении дистанции 1,5 метра.

На своей странице в сети Инстаграм Алексей Ладыков подчеркнул, что теперь носить маски в транспорте и магазинах - обязанность.

- Главное для нас не штрафы, а безопасность! Берегите себя, близких, окружающих, - также добавил он.

В магазины - только в масках!.Это тоже теперь обязанность, как и для посадки в общественный транспорт. Основанием стал Указ врио Главы Чувашии. Действует указание в период повышенной готовности до особого распоряжения. Как уже отмечал ранее, предусмотрена административная ответственность и для покупателей, и для продавцов. Но главное для нас - не штрафы, а безопасность! Берегите себя, близких, окружающих!

Профилактические беседы будут проводить с населением и 15 мая. Затем, подчеркивает пресс-служба администрации города, уполномоченные органы планируют начать выписывать протоколы об административном правонарушении.

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