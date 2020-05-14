Лекции вместо штрафов: В Чебоксарах населению рассказывают о необходимости ношения масок
Правоохранительные органы Чебоксар пока не выписывают административные штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты при посещении общественных мест. По уточнению администрации города, сейчас проводятся профилактические беседы с населением. Для этого даже созданы специальные мобильные группы.
Ранее на заседании городского оперативного штаба по коронавирусу глава администрации Алексей Ладыков отметил, что, несмотря на всестороннее информирование о рисках заражения, горожане не всегда соблюдают введенные требования. По этой причине информирование жителей о введении масочного режима при посещении мест общего пользования усилено.
Без маски в Чебоксарах нельзя в троллейбусы, автобусы и даже такси!.
Разъяснительные беседы мобильные группы проводят в троллейбусах, автобусах и магазинах - населению рассказывают о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдении дистанции 1,5 метра.
На своей странице в сети Инстаграм Алексей Ладыков подчеркнул, что теперь носить маски в транспорте и магазинах - обязанность.
- Главное для нас не штрафы, а безопасность! Берегите себя, близких, окружающих, - также добавил он.
В магазины - только в масках!.Это тоже теперь обязанность, как и для посадки в общественный транспорт. Основанием стал Указ врио Главы Чувашии. Действует указание в период повышенной готовности до особого распоряжения. Как уже отмечал ранее, предусмотрена административная ответственность и для покупателей, и для продавцов. Но главное для нас - не штрафы, а безопасность! Берегите себя, близких, окружающих!
Профилактические беседы будут проводить с населением и 15 мая. Затем, подчеркивает пресс-служба администрации города, уполномоченные органы планируют начать выписывать протоколы об административном правонарушении.