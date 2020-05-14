В Чебоксарах столкнулись КаМАЗ и легковушка: пострадали два человека

14 Май 2020 2020-05-14T11:44:14+03:00

Все получившие травмы были доставлены в больницу [фото]

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Днем в среду, 13 мая, на проспекте Яковлева в Чебоксарах произошла авария с участием КаМАЗа и KIA Rio. По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал боковой дистанции, что и стало причиной его столкновения с легковушкой.

- В итоге два пассажира иномарки доставлены с травмами в больницу. - сообщает пресс-служба УГИБДД Чувашии.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU