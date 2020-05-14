2020-05-14T11:44:14+03:00
Происшествия

В Чебоксарах столкнулись КаМАЗ и легковушка: пострадали два человека

Все получившие травмы были доставлены в больницу [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
Изменить размер текста:

Днем в среду, 13 мая, на проспекте Яковлева в Чебоксарах произошла авария с участием КаМАЗа и KIA Rio. По предварительным данным, водитель грузовика не соблюдал боковой дистанции, что и стало причиной его столкновения с легковушкой.

- В итоге два пассажира иномарки доставлены с травмами в больницу. - сообщает пресс-служба УГИБДД Чувашии.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Казанский Кремль рекомендовал татарстанцам не брать детей в магазины
В Чебоксарах нашли живым пропавшего две недели назад Николая Семенова
Помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова скончался от коронавируса
В Чебоксарах столкнулись КаМАЗ и легковушка: пострадали два человека
В Казани ожидают самолет с российскими туристами из Бангкока
В Ульяновске в ДТП с двумя авто пострадали два человека
В Альметьевске в передвижном зоопарке бенгальская тигрица родила трех тигрят
В Марий Эл ищут свидетелей наезда на 18-летнюю девушку
В Татарстане пропала 51-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи
В Татарстане мужчина прожил с телом умершей подруги полгода
В Татарстане пенсионерка на "Мерседесе" сбила насмерть пешехода
В Татарстане ожидаются заморозки
В Чебоксарах муниципальные парковки перестали быть бесплатными
В Набережных Челнах полицейские выявили 248 нарушителей “масочного” режима