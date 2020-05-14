2020-05-14T11:38:22+03:00
Общество

В Казани ожидают самолет с российскими туристами из Бангкока

Часть застрявших за границей из-за коронавируса отправят на двухнедельный карантин
Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Сегодня, 14 мая, в международном аэропорту "Казань" ожидают транзитный рейс из Бангкока (Таиланд). На нем должны вернуться в российские туристы, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса.

Точное количество пассажиров пока неизвестно. Все уточнится после прохождения ими регистрации в аэропорту Бангкока. После приземления в Казани часть пассажиров увезут на двухнедельный карантин в татарстанский санаторий "Ливадия". Остальных самолет увезет в Уфу.

Тесты на коронавирусную инфекцию будут сдавать все без исключения прибывшие из Таиланда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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