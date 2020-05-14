В Казани ожидают самолет с российскими туристами из Бангкока
Часть застрявших за границей из-за коронавируса отправят на двухнедельный карантин
Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
Сегодня, 14 мая, в международном аэропорту "Казань" ожидают транзитный рейс из Бангкока (Таиланд). На нем должны вернуться в российские туристы, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса.
Точное количество пассажиров пока неизвестно. Все уточнится после прохождения ими регистрации в аэропорту Бангкока. После приземления в Казани часть пассажиров увезут на двухнедельный карантин в татарстанский санаторий "Ливадия". Остальных самолет увезет в Уфу.
Тесты на коронавирусную инфекцию будут сдавать все без исключения прибывшие из Таиланда.
ИСТОЧНИК KP.RU