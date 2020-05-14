В Казани ожидают самолет с российскими туристами из Бангкока

14 Май 2020 2020-05-14T11:38:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 мая, в международном аэропорту "Казань" ожидают транзитный рейс из Бангкока (Таиланд). На нем должны вернуться в российские туристы, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса.

Точное количество пассажиров пока неизвестно. Все уточнится после прохождения ими регистрации в аэропорту Бангкока. После приземления в Казани часть пассажиров увезут на двухнедельный карантин в татарстанский санаторий "Ливадия". Остальных самолет увезет в Уфу.

Тесты на коронавирусную инфекцию будут сдавать все без исключения прибывшие из Таиланда.

ИСТОЧНИК KP.RU