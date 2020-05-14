2020-05-14T10:53:26+03:00
Происшествия

В Ульяновске в ДТП с двумя авто пострадали два человека

Авария произошла накануне у дома №21 на улице Генерала Тюленева
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновская областьФото: пресс-служба УГИБДД Ульяновская область
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В среду, 13 мая, у дома №21 на улице Генерала Тюленева в Ульяновске произошло ДТП. Примерно в 17.20 там столкнулись автомобили “ВАЗ 21099” и “Тойота Королла”. По данным автоинспекторов, отечественная легковушка при развороте вне перекрестка врезалась в иномарку, которая двигалась во встречном направлении.

В результате аварии пострадал 22-летний водитель “ВАЗа” и его 21-летний пассажир. Мужчины были госпитализированы. Их легковушка же превратилась в груду металла и ремонту, судя по всему, не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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