В Ульяновске в ДТП с двумя авто пострадали два человека
Авария произошла накануне у дома №21 на улице Генерала Тюленева
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновская область
Изменить размер текста:
В среду, 13 мая, у дома №21 на улице Генерала Тюленева в Ульяновске произошло ДТП. Примерно в 17.20 там столкнулись автомобили “ВАЗ 21099” и “Тойота Королла”. По данным автоинспекторов, отечественная легковушка при развороте вне перекрестка врезалась в иномарку, которая двигалась во встречном направлении.
В результате аварии пострадал 22-летний водитель “ВАЗа” и его 21-летний пассажир. Мужчины были госпитализированы. Их легковушка же превратилась в груду металла и ремонту, судя по всему, не подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU