2020-05-14T11:49:00+03:00
Общество

В Чебоксарах нашли живым пропавшего две недели назад Николая Семенова

1 мая мужчина покинул социально-реабилитационный центр и исчез
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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1 мая 76-летний Николай Семенов покинул один из социально-реабилитационных центров Чебоксар и пропал. Подобное происходило с ним и раньше.

- 23 апреля пришла заявка на поиск мужчины 76 лет, который покинул один из социально-реабилитационных центров республики, и ушел в неизвестном направлении. Была информация о том, что он собирался в лес... Запуск поиска, актив, почти двое суток лесных задач-результата нет. На третьи сутки мужчина был найден совсем в другом районе республики нарядом полиции, и, в связи с карантином в центре, где мужчина проживал, он был направлен в один из центров Чебоксар. Буквально через несколько дней данный мужчина вновь покидает этот центр, воспользовавшись небольшой суетой, - рассказали волонтеры поисково-спасательного центра "Лиза Алерт".

Во второй раз Николая Семенова искали дольше - порядка двух недель. Поиски завершились лишь в среду, 13 мая. На дезориентированного дедушку обратила внимание сотрудник продуктового магазина. Он и позвонил поисковикам.

- Через четыре минуты на место выезжает группа из двоих поисковиков, ещё через 10 минут они на месте. Затем следуют вместе с прибывшим нарядом ППС и мужчиной в отдел полиции, проверяется личность. Да! Наш! Поиск закрыт, - сообщают волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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