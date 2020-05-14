В Марий Эл ищут свидетелей наезда на 18-летнюю девушку
В среду, 13 мая, около 6 часов утра на 2 километре автодороги "Большой Тумьюмучаш - Кукмарь - Васташуй" в Советском районе произошла авария. Черный автомобиль Лада Приора сбил 18-летнюю девушку-пешехода.
Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП и идет поиск его свидетелей.
- Госавтоинспекция обращается за помощью в установлении обстоятельств данного ДТП и просит очевидцев происшествия сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8(83638)9-43-47 - дежурная часть МО МВД России «Советский», - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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