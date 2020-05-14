2020-05-14T09:46:52+03:00
Происшествия

В Марий Эл ищут свидетелей наезда на 18-летнюю девушку

Авария произошла рано утром на 2 километре автодороги "Больщой Тумьюмучаш - Кукмарь - Васташуй"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В среду, 13 мая, около 6 часов утра на 2 километре автодороги "Большой Тумьюмучаш - Кукмарь - Васташуй" в Советском районе произошла авария. Черный автомобиль Лада Приора сбил 18-летнюю девушку-пешехода.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП и идет поиск его свидетелей.

- Госавтоинспекция обращается за помощью в установлении обстоятельств данного ДТП и просит очевидцев происшествия сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8(83638)9-43-47 - дежурная часть МО МВД России «Советский», - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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