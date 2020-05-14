2020-05-14T10:15:55+03:00
Дом. Семья

В Альметьевске в передвижном зоопарке бенгальская тигрица родила трех тигрят

Зоопарк "застрял" там во время самоизоляции
Лика ИСАЕВА
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Фото издания "Знамя труда"Фото издания "Знамя труда"
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Во время режима самоизоляции передвижной зоопарк, который гастролировал в Альметьевске, "застрял" в нефтеграде. Город, куда должны были уехать животные, не смог их принять, и служители зоопарка все это время - два месяца, следили за своими подопечными, вынужденно оставшиеся на месте.

В этот период у бенгальской тигрицы Майи родились три тигренка. Для Майи это уже не первые роды. Сейчас и она сама, и ее потомство чувствуют себя хорошо.

Но это не единственное пополнение зоопарка - скоро мамой станет пума, сообщает издание "Знамя труда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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