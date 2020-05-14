2020-05-14T08:19:38+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионерка на "Мерседесе" сбила насмерть пешехода

Мужчина шел по обочине
Лика ИСАЕВА
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Иномарка сбила пенсионера насмертьИномарка сбила пенсионера насмертьФото: МВД по РТ
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Смертельный наезд произошел 13 мая в 20.30 на 98 километре автодороги "Кузайкино-Нурлат" в Нурлатском районе республики. 64-летняя пенсионерка за рулем иномарки "Мерседес" сбила идущего по дороге прохожего. Травмы, полученные во время наезда, оказались смертельными, 61-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Во время разбора обстоятельств аварии выяснилось, что водитель превысила безопасную скорость. Но и в действиях погибшего усматриваются нарушения - он находился за пределами населенного пункта без световозвращающих элементов на одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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