В Татарстане ожидаются заморозки

13 Май 2020 2020-05-13T20:54:19+03:00

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Гидрометцентр Татарстана предупреждает, что ночью 14 и 15 мая на территории республики местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до 2 градусов мороза, в Казани – ночью 14 мая до 1 градуса ниже нуля.

Вечером 13 мая и ночью 14 мая в Татарстане также местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами 15-20 метров в секунду.

МЧС Татарстана напоминает, что в связи с заморозками повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты их можно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

ИСТОЧНИК KP.RU